Terni, il sindaco va in bicicletta ma il Comune spende 300 euro al giorno per le auto blu (Di lunedì 27 febbraio 2023) E' quanto emerge dall'analisi della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, che, nell'ambito del progetto Pitagora', ha stilato per Adnkronos una classifica dei costi sostenuti ... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 27 febbraio 2023) E' quanto emerge dall'analisi della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, che, nell'ambito del progetto Pitagora', ha stilato per Adnkronos una classifica dei costi sostenuti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... umbriajournal_ : Terni Civica, l’incertezza su candidato Sindaco non aiuta - umbriaOn : #Latini: «#Bandecchi ha mancato di #rispetto alla città». La #replica: «Non fare il #cretino con me, caschi male»… - RickyTR74 : @Vamor711 @leo_leo75 È riuscito in sei mesi a sbagliare tutte le scelte possibili. E a passare dall'essere un presi… - leo_leo75 : @Vamor711 Per carità, però stà sfasciando tutto. È un fascista cazzone. Spero che la venda presto....... Considera… - CorriereUmbria : +++ Terremoto nel centrodestra di Terni #sindaco #latini #terni #lega -