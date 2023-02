Ternana: in panchina torna Cristiano Lucarelli (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tornerà Cristiano Lucarelli alla guida della Ternana. Dopo le dimissioni rassegnata da Andreazzoli, il Presidente Bandecchi ha accolto il consiglio di quest’ultimo richiamando in panchina l’autore della promozione. Lucarelli, con il suo staff torna dopo l’esonero subito il 26 novembre scorso con la Ternana che nel periodo di gestione Andreazzoli ha ottenuto 12 punti in altrettante partite e una situazione di classifica che la pone nelle condizioni di puntare ancora ai playoff ma anche a rischio playout. Il tecnico potrebbe essere in panchina già domani sera nella sfida col Palermo. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 27 febbraio 2023) Torneràalla guida della. Dopo le dimissioni rassegnata da Andreazzoli, il Presidente Bandecchi ha accolto il consiglio di quest’ultimo richiamando inl’autore della promozione., con il suo staffdopo l’esonero subito il 26 novembre scorso con lache nel periodo di gestione Andreazzoli ha ottenuto 12 punti in altrettante partite e una situazione di classifica che la pone nelle condizioni di puntare ancora ai playoff ma anche a rischio playout. Il tecnico potrebbe essere ingià domani sera nella sfida col Palermo. SportFace.

