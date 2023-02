Ternana, Bandecchi non ascolta Andreazzoli: il punto su Lucarelli (Di lunedì 27 febbraio 2023) Acqua agitate alla Ternana in Serie B. Il presidente Bandecchi ha accettato le dimissioni dell'allenatore Andreazzoli, ma non ha ancora... Leggi su calciomercato (Di lunedì 27 febbraio 2023) Acqua agitate allain Serie B. Il presidenteha accettato le dimissioni dell'allenatore, ma non ha ancora...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sestini69 : RT @RobOnTheDune: Dato che in questo weekend calcistico sta passando in secondo piano una delle più memorabili, trash e surreali interviste… - SickKun19 : RT @RobOnTheDune: Dato che in questo weekend calcistico sta passando in secondo piano una delle più memorabili, trash e surreali interviste… - chiavtamammt : RT @RobOnTheDune: Dato che in questo weekend calcistico sta passando in secondo piano una delle più memorabili, trash e surreali interviste… - PapaTonyBergogl : RT @RobOnTheDune: Dato che in questo weekend calcistico sta passando in secondo piano una delle più memorabili, trash e surreali interviste… - luigi_crv : RT @RobOnTheDune: Dato che in questo weekend calcistico sta passando in secondo piano una delle più memorabili, trash e surreali interviste… -