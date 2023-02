Terna, rete degli impianti rinnovabili: prima piattaforma online per le richieste di connessione (Di lunedì 27 febbraio 2023) Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione elettrica nazionale, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha realizzato una piattaforma digitale che, per la prima volta, centralizza le informazioni sulle richieste di connessione in alta tensione di impianti a fonte rinnovabile in Italia. Unica nel suo genere, Econnextion, ideata dall’azienda guidata da Stefano Donnarumma, consente infatti a stakeholder e operatori del settore elettrico di visualizzare le informazioni sulla localizzazione geografica e sullo stato autorizzativo delle nuove iniziative fotovoltaiche ed eoliche, onshore e offshore, su tutto il territorio nazionale. I dati della dashboard ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 27 febbraio 2023), la società che gestisce ladi trasmissione elettrica nazionale, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha realizzato unadigitale che, per lavolta, centralizza le informazioni sullediin alta tensione dia fonte rinnovabile in Italia. Unica nel suo genere, Econnextion, ideata dall’azienda guidata da Stefano Donnarumma, consente infatti a stakeholder e operatori del settore elettrico di visualizzare le informazioni sulla localizzazione geografica e sullo stato autorizzativo delle nuove iniziative fotovoltaiche ed eoliche, onshore e offshore, su tutto il territorio nazionale. I dati della dashboard ...

