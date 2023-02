Tennis: Wta. Swiatek sempre al comando, balzo Giorgi al numero 46 (Di lunedì 27 febbraio 2023) La polacca ribadisce il primato nel ranking, la marchigiana guadagna 22 posizioni ROMA - Il primo Wta 1000 stagionale, andato in scena a Dubai, non ha determinato alcun cambiamento nell'elite mondiale. Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 27 febbraio 2023) La polacca ribadisce il primato nel ranking, la marchigiana guadagna 22 posizioni ROMA - Il primo Wta 1000 stagionale, andato in scena a Dubai, non ha determinato alcun cambiamento nell'elite mondiale.

