(Di lunedì 27 febbraio 2023) I numeri non capiscono di, ma sono estremamente precisi. Prendendo spunto da una celebre frase di Rino Tommasi, si può affermare senza timore di essere smentiti chesia una leggenda di questo sport. Il campione serbo, reduce dalla decima affermazione negli Australian Open, ha portato a 22 le vittorie Slam in carriera, raggiungendo in vetta alla classifica dei pluri-vincitori Major Rafael Nadal a livello maschile, ed è tornato in vetta al ranking ATP. Legato a quest’ultimo aspetto undel fuoriclasse nativo di Belgrado., infatti, ha superato il primato delle 377da n.1 di Steffi Graf e stampato, con le sue attuali 378, unlimite nella storia del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Tennis, Novak Djokovic stabilisce un nuovo record: 378 settimane da numero uno del mondo! - - opocaj33 : RT @Eurosport_IT: TORNA SCHIAFFO AL VOLO! ???? Un'altra settimana di tennis si è appena conclusa, ne parlano come sempre @Simon_Forever e @… - Simon_Forever : RT @Eurosport_IT: TORNA SCHIAFFO AL VOLO! ???? Un'altra settimana di tennis si è appena conclusa, ne parlano come sempre @Simon_Forever e @… - RSIsport : ?? Novak Djokovic è diventato il recordman in solitaria di settimane da numero 1, staccando Steffi Graf - Eurosport_IT : TORNA SCHIAFFO AL VOLO! ???? Un'altra settimana di tennis si è appena conclusa, ne parlano come sempre… -

...a rinviare ancora il suo esordio nel 2023 I primi due mesi del 2023 hanno consegnato al... infatti, è stata l' esibizione pre - Australian Open conDjokovic, che ha sfruttato come test per ...Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del torneo Atp di Dubai 2023 della giornata di martedì 28 febbraio . Scendono in campo tanti dei favoriti, a partire daDjokovic, che torna in campo dopo il trionfo agli Australian Open: il serbo affronterà Machac alle ore 16:00 italiane. Prima di lui si potrà assistere al nostro Matteo Arnaldi, opposto a Daniil ...

Tennis, Novak Djokovic stabilisce un nuovo record: 378 settimane da numero uno del mondo! OA Sport

Djokovic nella leggenda: supera la Graf, 378 settimane da numero 1 La Gazzetta dello Sport

Djokovic segna il record assoluto di settimane da n.1 in classifica, sorprassata Steffi Graf LiveTennis.it

ATP Dubai, dove vedere l'ATP 500 in tv e streaming Sky Sport

Dubai ATP 500, il tabellone completo: Murray-Djokovic possibile quarto SuperTennis

In the Round of 32 of the 2023 Dubai Duty Free Tennis Championships, Novak Djokovic is the bookmaker’s choice (-125) at Dubai Duty Free Tennis Stadium in Dubai, United Arab Emirates. Tennis odds ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...