Tennis, Nick Kyrgios rinuncia agli ATP di Indian Wells e di Miami (Di lunedì 27 febbraio 2023) Non arrivano buone notizie sul conto di Nick Kyrgios. L’australiano, costretto a saltare gli Australian Open 2023 e a operarsi per via di una ciste parameniscale derivata da una lesione al menisco laterale del ginocchio sinistro, ha annunciato che non prenderà parte ai Masters1000 di Indian Wells e di Miami, negli Stati Uniti, rispettivamente in programma dall’8 al 19 marzo e dal 22 marzo al 2 aprile. Tempi di recupero che si prolungano, quindi, per consentire al nativo di Canberra di essere perfettamente in grado di esprimersi al 100% sul campo da gioco. Da capire a questo punto quando lo rivedremo in azione, considerato che dopo gli eventi americani inizierà la stagione della terra rossa, un periodo nel quale spesso e volentieri l’australiano ha deciso di non affrontare gli incontri. Appare difficile ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 febbraio 2023) Non arrivano buone notizie sul conto di. L’australiano, costretto a saltare gli Australian Open 2023 e a operarsi per via di una ciste parameniscale derivata da una lesione al menisco laterale del ginocchio sinistro, ha annunciato che non prenderà parte ai Masters1000 die di, negli Stati Uniti, rispettivamente in programma dall’8 al 19 marzo e dal 22 marzo al 2 aprile. Tempi di recupero che si prolungano, quindi, per consentire al nativo di Canberra di essere perfettamente in grado di esprimersi al 100% sul campo da gioco. Da capire a questo punto quando lo rivedremo in azione, considerato che dopo gli eventi americani inizierà la stagione della terra rossa, un periodo nel quale spesso e volentieri l’australiano ha deciso di non affrontare gli incontri. Appare difficile ...

