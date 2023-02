Tennis, Carlos Alcaraz affossato dagli infortuni: gli acciacchi al fisico iniziano ad essere tanti (Di lunedì 27 febbraio 2023) Una situazione da non sottovalutare. Carlos Alcaraz deve fare i conti con le criticità del suo fisico nell’ultimo periodo e il problema di natura muscolare alla coscia della gamba destra è solo l’ultimo di una serie che può invitare a una riflessione. Il dolore durante il quinto game del secondo set della Finale dell’ATP500 di Rio de Janeiro contro il britannico Cameron Norrie ha condizionato non poco l’agire del ragazzo nativo di Murcia. Alcaraz, reduce da un infortunio simile alla stessa gamba che lo aveva costretto a saltare gli Australian Open, sperava di essersi messo alle spalle tutti i suoi problemi, citando la vittoria al primo colpo di questo 2023 a Buenos Aires (Argentina). La sconfitta contro Norrie causata soprattutto dal problema fisico menzionato è qualcosa che alimenta ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 febbraio 2023) Una situazione da non sottovalutare.deve fare i conti con le criticità del suonell’ultimo periodo e il problema di natura muscolare alla coscia della gamba destra è solo l’ultimo di una serie che può invitare a una riflessione. Il dolore durante il quinto game del secondo set della Finale dell’ATP500 di Rio de Janeiro contro il britannico Cameron Norrie ha condizionato non poco l’agire del ragazzo nativo di Murcia., reduce da uno simile alla stessa gamba che lo aveva costretto a saltare gli Australian Open, sperava di essersi messo alle spalle tutti i suoi problemi, citando la vittoria al primo colpo di questo 2023 a Buenos Aires (Argentina). La sconfitta contro Norrie causata soprattutto dal problemamenzionato è qualcosa che alimenta ...

