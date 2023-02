Tennis | Berrettini torna in campo | “Ho lavorato sul mio corpo | voglio rientrare in top ten”

Leggi su sportface

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Dopo oltre un mese di stop Matteoè pronto are innel torneo Atp di Acapulco 2023. Ilta romano non scende indall’eliminazione nel primo turno dell’Australian Open subita per mano di Andy Murray, ma ha rivelato di avere ben chiari i propri obiettivi per questa stagione: “Ovviamente il ranking lo guardo. Sono stato top 10 per tre anni di fila e non esserlo mi disturba, ma nel senso buono perché sento la pressione e ho motivazioni per volercire. Sfortunatamente lo scorso anno ho avuto molti infortuni e non ho giocato molto. Adesso mi auguro di far bene ad Acapulco e che la mia trasferta negli Stati Uniti sia positiva”. L’ex numero 6 del ranking Atp è poito a parlare della sconfitta in Australia contro Andy ...