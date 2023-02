Tennis, ad Acapulco c’è anche Jacopo Berrettini: chi è il fratello di Matteo (Di lunedì 27 febbraio 2023) Per la prima volta nel main draw di un tabellone di un torneo ATP Ci saranno due Berrettini in tabellone ad Acapulco, in Messico. Il “fratellino”, Jacopo che condivide i geni e la passione per il Tennis con Matteo, per la prima volta ha ottenuto l’accesso al main draw di un tabellone. Jacopo Berrettini ha infatti strappato la qualificazione al tabellone principale dell’ATP 500 di Acapulco, l'”Abierto Mexicano Telcel” (ATP 500 – montepremi 2.013.940 dollari). Il Tennista, numero 842 del mondo con un best ranking di 282 raggiunto nel 2021, ha sconfitto 62 64 Luciano Darderi. Al primo turno Jacopo Berrettini affronterà per la prima volta il ventinovenne tedesco Oscar Otte, numero 78 del mondo. Classe ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 27 febbraio 2023) Per la prima volta nel main draw di un tabellone di un torneo ATP Ci saranno duein tabellone ad, in Messico. Il “fratellino”,che condivide i geni e la passione per ilcon, per la prima volta ha ottenuto l’accesso al main draw di un tabellone.ha infatti strappato la qualificazione al tabellone principale dell’ATP 500 di, l'”Abierto Mexicano Telcel” (ATP 500 – montepremi 2.013.940 dollari). Ilta, numero 842 del mondo con un best ranking di 282 raggiunto nel 2021, ha sconfitto 62 64 Luciano Darderi. Al primo turnoaffronterà per la prima volta il ventinovenne tedesco Oscar Otte, numero 78 del mondo. Classe ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 361_magazine : Tennis, chi è il fraello di #MatteoBerrettini #jacopoBerrettini - LaDialettica : Lo dico per chi si è appena avvicinato al mondo del tennis: non è uno scherzo o un errore, il torneo di Rio dava 50… - danyvale8827 : Devo sostituire nel fanta tennis due tennisti che si sono ritirati ad Acapulco ma vorrei mettere Berrettini J ma no… - lorenzofares : Jacopo #Berrettini ???? e il suo pazzesco weekend. Ad #Acapulco batte anche @Lucianodarderi_ ???? ed entra nel main dra… - SXWhaleBets : ?? Whale Alert: Bet: 1.54 ETH ($2387) on Luciano Darderi @ +119 Game: ATP - Acapulco Jacopo Berrettini vs. Luciano… -