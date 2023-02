Ten Hag ha gestito al meglio il post Ronaldo, senza di lui il Manchester gioca meglio e vince i trofei (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il giorno dopo la vittoria del Manchester United in finale di Carabao Cup, Erik Ten Hag prende la parole e si rivolge direttamente ai propri tifosi. Dopo l’addio di Ronaldo, il Manchester United ha cambiato completamente volto. Ha trovato in Rashford l’attaccante che gli mancava, Erik Ten Hag sembra essersi tolto dal groppone la presenza ingombrante di CR7 e adesso la squadra gioca con ritmo e freschezza. In una lettera aperta pubblicata sul sito del club, l’allenatore però ha voluto ringraziare sorpattutto i tifosi, la squadra e la società. Segno che Ronaldo è solo un ricordo lontano. Assicura poi che questo sarà il primo trofeo di una lunga serie. Di seguito alcuni passaggi della lettera di Ten Hag: “Volevo prendermi il tempo per rivolgermi direttamente a voi tifosi ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il giorno dopo la vittoria delUnited in finale di Carabao Cup, Erik Ten Hag prende la parole e si rivolge direttamente ai propri tifosi. Dopo l’addio di, ilUnited ha cambiato completamente volto. Ha trovato in Rashford l’attaccante che gli mancava, Erik Ten Hag sembra essersi tolto dal groppone la preingombrante di CR7 e adesso la squadracon ritmo e freschezza. In una lettera aperta pubblicata sul sito del club, l’allenatore però ha voluto ringraziare sorpattutto i tifosi, la squadra e la società. Segno cheè solo un ricordo lontano. Assicura poi che questo sarà il primo trofeo di una lunga serie. Di seguito alcuni passaggi della lettera di Ten Hag: “Volevo prendermi il tempo per rivolgermi direttamente a voi tifosi ...

