Tempesta di neve in California, 120mila famiglie senza elettricità: chiusa per ghiaccio l'autostrada – Video (Di lunedì 27 febbraio 2023) Sono oltre 120.000 le case rimaste senza elettricità nel sud ovest California dove da due giorni si sta abbattendo la più forte Tempesta di neve dal 1989. Rimane chiusa per ghiaccio anche l'Interstate 5, la maggiore autostrada che collega lo Stato americano con il Messico e il Canada. Il record di neve è stato registrato nella località di Mountain High, nord-est di Los Angeles, dove sono caduti oltre 2 metri di neve e nella Snow Valley, sulle montagne di San Bernardino, dove ne sono caduti 160 centimetri.

