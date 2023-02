Televoto GF VIP | chi viene eliminato tra Nikita | Antonella | Oriana | Micol | Nicole | Tavassi e Donnamaria? Sondaggi e percentuali

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Dopo l’eliminazione di Antonino Spinalbese, che giovedì scorso ha dovuto lasciare la casa più spiata d’Italia, questa sera, come ogni lunedì, torna fisso e puntuale l’appuntamento con il Grande Fratello Vip. Il reality, in onda da metà settembre, continua ad appassionare migliaia e migliaia di telespettatori, tra storie d’amore, confronti, scontri, polemiche e tante discussioni. Ma chi dei concorrenti è finito ale rischia l’eliminazione, ora che nell’aria inizia a sentirsi il ‘profumino’ della finale, prevista ad aprile? E cosa succederà nel corso della diretta, che vedrà alla conduzione come sempre Alfonso Signorini? Ecco tutte le anticipazioni e i primisuldel GF VIP!, Edoardo ...