Ted Lasso: nel trailer della stagione 3 spazio al nuovo rivale del protagonista (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il 15 marzo arriverà sugli schermi di Apple TV+ la stagione 3 di Ted Lasso e il trailer mostra nuove sequenze con al centro il rivale del protagonista. Nel video si assiste infatti a quello che accade dopo il "tradimento" di Nate e i cambiamenti che avvengono tra le fila del Richmond, dove Roy Kent ha un nuovo ruolo. Il primo dei dodici episodi totali della terza stagione di Ted Lasso debutterà il 15 marzo, seguito da nuovi episodi settimanali, ogni mercoledì.

