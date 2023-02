Taylor Mega esce così in giro per la città: non riesce a coprire abbastanza (Di lunedì 27 febbraio 2023) Taylor Mega ha deciso di percorrere le vie della sua città vestita in questo modo. Risultato? Tutti i passanti si sono girati verso di lei. Non scopriamo certamente oggi quanto sia bello il fisico di Taylor Mega. così come non è una novità il fatto che si mostri vestita così in giro per la città. Tutti quanti abbiamo imparato ad apprezzarla per questo suo spirito. E le motivazioni sono più che ovvie. InstagramCon la primavera che avanza in maniera sempre più rapida una foto del genere ci voleva. Bollente alla temperatura giusta, con un contrasto più che lodevole sul freddo che sta accompagnando questo congedo invernale. La figura citata non è apprezzata solo per il suo fisico. Anche se basterebbe questo per renderla di fatti ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 27 febbraio 2023)ha deciso di percorrere le vie della suavestita in questo modo. Risultato? Tutti i passanti si sono girati verso di lei. Non scopriamo certamente oggi quanto sia bello il fisico dicome non è una novità il fatto che si mostri vestitainper la. Tutti quanti abbiamo imparato ad apprezzarla per questo suo spirito. E le motivazioni sono più che ovvie. InstagramCon la primavera che avanza in maniera sempre più rapida una foto del genere ci voleva. Bollente alla temperatura giusta, con un contrasto più che lodevole sul freddo che sta accompagnando questo congedo invernale. La figura citata non è apprezzata solo per il suo fisico. Anche se basterebbe questo per renderla di fatti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Reya13455605 : Invece di far entrare smeraldino e nariz avrebbero potuto chiamare Taylor Mega così Giaele avrebbe avuto la sua din… - Reya13455605 : Oriana non ce la vedo proprio. Per me l'unica ship saffica è Giaele-Taylor Mega. Mi spiace non sia entrata #oriele - Emanuel72607325 : RT @Emanuel72607325: Quando Daniele faceva il provola con Taylor Mega e delle telecamere li se ne fotteva niente. Ipocrita. #gfvip #oriele… - Emanuel72607325 : Quando Daniele faceva il provola con Taylor Mega e delle telecamere li se ne fotteva niente. Ipocrita. #gfvip… - Emanuel72607325 : RT @Emanuel72607325: Che bei ricordi quando porcheggiava con Taylor Mega il nostro santarellino veneto. #oriele #gfvip #incorvassi https://… -