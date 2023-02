Tamara Pisnoli, parla l’imprenditore vittima del brutale pestaggio: ”Spietata come un boss nel dare ordini” (Di lunedì 27 febbraio 2023) Una storia incredibile, fatta di violenza, brutalità ed estorsione. Il tutto ben congegnato in un piano spietato. come dichiara la vittima, Antonello Ieffi al Messaggero: ”Non ho colto i segnali, non ho capito cosa si nascondeva dietro il sorriso di Tamara”. Botte a un imprenditore per estorcergli 150mila euro: condannata l’ex di Daniele De Rossi Tamara Pisnoli, Spietata come un boss. parla la vittima Poi aggiunge di non aver compreso all’inizio cosa si celava ”dietro la sua simpatia e il mondo griffato che frequentava. Oggi però, rimettendo in fila tutto ciò che è accaduto, fino al giorno in cui sono quasi morto nel suo appartamento, ho le idee molto chiare”. l’imprenditore 44enne ha deciso di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 febbraio 2023) Una storia incredibile, fatta di violenza, brutalità ed estorsione. Il tutto ben congegnato in un piano spietato.dichiara la, Antonello Ieffi al Messaggero: ”Non ho colto i segnali, non ho capito cosa si nascondeva dietro il sorriso di”. Botte a un imprenditore per estorcergli 150mila euro: condannata l’ex di Daniele De RossiunlaPoi aggiunge di non aver compreso all’inizio cosa si celava ”dietro la sua simpatia e il mondo griffato che frequentava. Oggi però, rimettendo in fila tutto ciò che è accaduto, fino al giorno in cui sono quasi morto nel suo appartamento, ho le idee molto chiare”.44enne ha deciso di ...

