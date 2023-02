Tamara Pisnoli | l’ex moglie di De Rossi condannata | i retroscena sul suo conto

(Di lunedì 27 febbraio 2023)a 7 anni e due mesi di reclusione per rapina, lesioni e tentata estorsione, da molti conosciuta anche comedi Daniele Deè stataa scontare 7 anni e due mesi di reclusione per rapina, lesioni e tentata estorsione. La vicenda per cui è stata incriminata risale al 2013. All’ora su suo ordine venne ferito e derubato l’imprenditore Antonello Ieffi. Stando a quanto ricostruisce Repubblica, l’uomo aveva stretto un accordo conper una licenza di fotovoltaico. L’imprenditore avrebbe messo gli impianti, lei il terreno da acquistare a 70mila euro. Leggi anche:di Daniele Derischia ...

, 39 anni, ex moglie del calciatore della Roma Daniele De Rossi , è stata condannata a sette anni e due mesi per la vicenda dell'imprenditore romano Antonello Ieffi, 44 anni, sequestrato ...

Figura centrale per la magistratura romana, Tamara Pisnoli è stata moglie dell'ex romanista De Rossi, per poi legarsi a Arnaud e Stefano Mezzaroma. Venerdì la condanna per tentata rapina ed estorsione ...