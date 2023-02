Tamara Pisnoli, l'ex moglie di Daniele De Rossi condannata a 7 anni e 2 mesi (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tamara Pisnoli , ex moglie di Daniele De Rossi , è stata condannata a sette anni e due mesi di reclusione per rapina, lesioni e tentata estorsione . La sentenza è stata emessa dal tribunale di Roma ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 27 febbraio 2023), exdiDe, è stataa settee duedi reclusione per rapina, lesioni e tentata estorsione . La sentenza è stata emessa dal tribunale di Roma ...

