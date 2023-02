Tamara Pisnoli | l' ex moglie di Daniele De Rossi condannata a 7 anni e 2 mesi Ecco chi è la lady discussa

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CordelGiorno : 'L'indole vendicativa della Pisnoli e l'abitudine a farsi giustizia da sé, ricorrendo alla violenza - si legge nell… - TuttoQuaNews : RT @leggoit: Tamara Pisnoli, parla l'imprenditore vittima di estorsione: «Dava ordini come un boss, disse 'ammazzatelo'» - rachy2123 : RT @repubblica: Il romanzo criminale dell'ex moglie di Daniele De Rossi: ecco chi è Tamara Pisnoli, la dama nera di Roma - CorriereCitta : Tamara Pisnoli, parla l’imprenditore vittima del brutale pestaggio: ”Spietata come un boss nel dare ordini” -

La ex di De Rossi in carcere: tentata estorsione, rapina e lesioni Un racconto che sembra la scrittura del copione di una puntata di ' Gomorra ' ha portato alla condanna a 7 anni per, ex moglie di Daniele De Rossi con l'accusa di tentata estorsione , rapina e lesioni . Questa è stata la sentenza del giudice che ha ritenuto credibile il resoconto choc fatto dall'...Personaggio al centro della cronaca, nera più che rosa, è stata condannata per estorsione e tentata rapina dai giudici romani per il caso Ieffi, imprenditore sequestrato e ...

Il racconto dell'imprenditore Ieffi, vittima di Tamara Pisnoli, ex moglie di De Rossi: «Disse ai suoi uomini di farmi fare il bonifico da 200 mila euro e poi di ammazzarmi» Corriere Roma

Il romanzo criminale dell'ex moglie di Daniele De Rossi: ecco chi è Tamara Pisnoli, la dama nera di Roma Repubblica Roma

L’ex moglie di Daniele De Rossi condannata a 7 anni e 2 mesi per rapina ed estorsione. Fece pestare un impren… Repubblica Roma

Tamara Pisnoli, Antonello Ieffi (l'imprenditore vittima di rapina ed estorsione): «Lei bella, disinvolta e spi ilmessaggero.it

Roma, l'ex moglie di Daniele De Rossi condannata a 7 anni e due mesi per tentata estorsione e rapina TGCOM

Tamara Pisnoli, l'ex moglie dell'ex calciatore della Roma Daniele De Rossi, è stata condannata a sette anni e due mesi per tentata estorsione ...La donna avrebbe preteso con la forza un bonifico da 150 mila euro dall’imprenditore Antonello Ieffi, ex di Manuela Arcuri. Con lei condannate altre due persone ...