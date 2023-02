Tajani: “Non vogliamo più assistere alla morte di innocenti” (Di lunedì 27 febbraio 2023) ROMA – “Non vogliamo più assistere al dramma della morte di poveri innocenti vittime dei trafficanti di esseri umani. Non è un capriccio dell’Italia, l’Europa deve capire che i 7mila km di costa italiana sono parte della frontiera esterna dell’Unione europea”. E’ quanto scrive sul suo account Twitter il vice premier e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani (foto). L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 27 febbraio 2023) ROMA – “Nonpiùal dramma delladi poverivittime dei trafficanti di esseri umani. Non è un capriccio dell’Italia, l’Europa deve capire che i 7mila km di costa italiana sono parte della frontiera esterna dell’Unione europea”. E’ quanto scrive sul suo account Twitter il vice premier e ministro degli Affari Esteri, Antonio(foto). L'articolo L'Opinionista.

