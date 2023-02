Tajani “Italia in prima linea nel sostegno alla Tunisia” (Di lunedì 27 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, ha avuto una conversazione telefonica con il ministro degli Esteri tunisino, Nabil Ammar.Il capo della diplomazia Italiana ha innanzitutto voluto esprimere la propria “vicinanza al popolo e alle Autorità tunisine in questo momento particolarmente delicato per il Paese, osservando come la stabilità e la prosperità della Tunisia, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, siano cruciali per la stabilità dell'intera regione del Mediterraneo”.Tajani ha ribadito l'auspicio di “una più stretta cooperazione bilaterale fra Italia e Tunisia, fondamentale per affrontare al meglio le sfide nel Mediterraneo”.“Il Governo Italiano è in ... Leggi su iltempo (Di lunedì 27 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio, ha avuto una conversazione telefonica con il ministro degli Esteri tunisino, Nabil Ammar.Il capo della diplomaziana ha innanzitutto voluto esprimere la propria “vicinanza al popolo e alle Autorità tunisine in questo momento particolarmente delicato per il Paese, osservando come la stabilità e la prosperità della, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, siano cruciali per la stabilità dell'intera regione del Mediterraneo”.ha ribadito l'auspicio di “una più stretta cooperazione bilaterale fra, fondamentale per affrontare al meglio le sfide nel Mediterraneo”.“Il Governono è in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HSkelsen : Ma solo a me sembra che Tajani stia cercando di far sembrare che in fondo l'Italia invii solo 'armi difensive' e al… - Antonio_Tajani : Non vogliamo più assistere al dramma della morte di poveri innocenti vittime dei trafficanti di esseri umani. Non è… - Antonio_Tajani : L'Italia ha votato a favore della 'Risoluzione per la pace' in #Ucraina che è stata adottata dalle Nazioni Unite co… - giovo77 : RT @marco_tellaroli: L'Italia non ha più armi da mandare all'#Ucraina (fonte Tajani) ma la #NATO lo impone, quindi tagli selvaggi alla san… - Italpress : Tajani “Italia in prima linea nel sostegno alla Tunisia” -