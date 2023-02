Tacopina | 'De Rossi non torna | si va avanti così'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SPAL - Tacopina: 'De Rossi non tornerà' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SPAL - Tacopina: 'De Rossi non tornerà' - susydigennaro : RT @napolimagazine: SPAL - Tacopina: 'De Rossi non tornerà' - napolimagazine : SPAL - Tacopina: 'De Rossi non tornerà' - apetrazzuolo : SPAL - Tacopina: 'De Rossi non tornerà' -

Il presidente Joeha parlato della situazione del club ai microfoni di Itasportpress: 'No, Denon torna si va avanti così. Ortoli al posto di Lupo Ortoli è con noi da tempo e fa un ...In queste ore si parla di un ritorno di Daniele De, le valutazioni in casa Spal sono in corso. A tal proposito, ha voluto fare chiarezza il presidente del club, Joe, ai microfoni di .

Clamoroso ritorno di De Rossi alla Spal Arriva la risposta di Tacopina Corriere dello Sport

De Rossi può tornare alla Spal: la decisione di Tacopina Calciomercato.com

SPAL, Tacopina smentisce il possibile ritorno di De Rossi: “Non torna, avanti così” TUTTO mercato WEB

Spal, Tacopina: "De Rossi non tornerà" LAROMA24

Spal, Tacopina pronto a far fuori il ds Lupo e a richiamare De Rossi (Gazzetta) - ilNapolista IlNapolista

Per sostituire De Rossi, il direttore Lupo ha scelto Massimo Oddo ma ora che Tacopina l'ha silurato, anche la posizione dell'ex Milan è in bilico. Le prossime ore saranno decisive. Reduce dalla ...La sconfitta sul campo del Genoa ha lasciato più macerie di quello che si poteva immaginare, e ora la situazione in casa Spal rischia davvero di precipitare. Il presidente Tacopina avrebbe infatti dec ...