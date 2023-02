Tabù Bologna, Inter ancora sconfitta. La rabbia di Lautaro: 'Così non si va lontano' (Di lunedì 27 febbraio 2023) Non è la prima volta che succede di vedere l' Inter sotto tono dopo una grande prestazione. Vittoria sul Porto a San Siro in Champions League e sconfitta 1 - 0 in campionato (sotto la pioggia) al Dall'... Leggi su leggo (Di lunedì 27 febbraio 2023) Non è la prima volta che succede di vedere l'sotto tono dopo una grande prestazione. Vittoria sul Porto a San Siro in Champions League e1 - 0 in campionato (sotto la pioggia) al Dall'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... UnaTecnologia : RT @lucarallo: La pioggia, il freddo e la sconfitta non possono scalfire la passione. Bologna ormai è un tabù, ma noi siamo sempre qua, per… - lucarallo : La pioggia, il freddo e la sconfitta non possono scalfire la passione. Bologna ormai è un tabù, ma noi siamo sempre… - MartaDj1 : #BolognaInter e niente il #Bologna si conferma tabù per gli #interisti ???? - infoitsport : Lautaro Martinez, è l’ora di sfatare il tabù Dall’Ara! Mai in gol a Bologna - internewsit : Lautaro Martinez, è l'ora di sfatare il tabù Dall'Ara! Mai in gol a Bologna - -