Tabellone Wta Monterrey 2023 | Garcia guida il seeding | presenti Giorgi | Bronzetti e Cocciaretto

Leggi su sportface

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Ildel torneo Wta di, l’Abierto GNP Seguros sul cemento messicano che vede la francese Carolinere il, con Camila, Luciaed Elisabettacome azzurredirettamente al main draw, nella speranza di arrivare più avanti possibile. Ecco di seguito allora ilcompleto in costante aggiornamento del torneo messicano di. MONTEPREMI COPERTURA TVWTAPRIMO TURNO (1)vs Juvan Parrizas Diaz vs Xiyu Wang (Q) Vickery vs Xinyu Wang Osorio vs (7) Sherif (4) Mertens vs Shnaider (Q) Ruse vs ...