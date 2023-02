Tabellone Atp Santiago 2023: Musetti guida il seeding, presenti Fognini e Cecchinato (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il Tabellone del torneo Atp di Santiago 2023, il Movistar Chile Open che si disputerà sulla terra rossa cilena dal 27 febbraio al 5 marzo. A guidare il seeding troviamo l’azzurro Lorenzo Musetti, che usufruirà di un bye, presenti però anche altri due italiani: si tratta di Marco Cecchinato e di Fabio Fognini. Cerundolo, Schwartzman e Djere gli avversari più pericolosi per il carrarino in chiave vittoria del titolo. Di seguito ecco il Tabellone completo e sempre aggiornato. MONTEPREMI COPERTURA TV Tabellone ATP Santiago 2023 PRIMO TURNO (1) Musetti bye (WC) Tabilo vs Munar Bagnis vs Cecchinato Monteiro vs (5) Ramos-Vinolas (4) ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ildel torneo Atp di, il Movistar Chile Open che si disputerà sulla terra rossa cilena dal 27 febbraio al 5 marzo. Are iltroviamo l’azzurro Lorenzo, che usufruirà di un bye,però anche altri due italiani: si tratta di Marcoe di Fabio. Cerundolo, Schwartzman e Djere gli avversari più pericolosi per il carrarino in chiave vittoria del titolo. Di seguito ecco ilcompleto e sempre aggiornato. MONTEPREMI COPERTURA TVATPPRIMO TURNO (1)bye (WC) Tabilo vs Munar Bagnis vsMonteiro vs (5) Ramos-Vinolas (4) ...

