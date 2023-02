Tabellone Atp Rio de Janeiro 2023: Alcaraz guida il seeding, Norrie seconda testa di serie (Di lunedì 27 febbraio 2023) Dal 20 al 26 febbraio parte del circuito Atp arriva a Rio De Janeiro, per il Rio Open 2023. Il torneo 500 vede come testa di serie numero 1 lo spagnolo Carlos Alcaraz, seguito Da Cameron Norrie e dal nostro Lorenzo Musetti, che è quindi la terza forza del torneo. Presente anche Fabio Fognini. Entrambi gli azzurri sfideranno un qualificato al round d’esordio. Ecco di seguito il Tabellone principale della manifestazione. MONTEPREMI COPERTURA TV Tabellone ATP RIO DE Janeiro 2023 FINALE (2) Norrie b. (1) Alcaraz 5-7 6-4 7-5 SEMIFINALI (1) Alcaraz b. (Q) Jarry 6-7(2) 7-5 6-0 (2) Norrie b. Zapata Miralles 6-2 3-6 7-6(3) QUARTI DI FINALE (1) ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 febbraio 2023) Dal 20 al 26 febbraio parte del circuito Atp arriva a Rio De, per il Rio Open. Il torneo 500 vede comedinumero 1 lo spagnolo Carlos, seguito Da Camerone dal nostro Lorenzo Musetti, che è quindi la terza forza del torneo. Presente anche Fabio Fognini. Entrambi gli azzurri sfideranno un qualificato al round d’esordio. Ecco di seguito ilprincipale della manifestazione. MONTEPREMI COPERTURA TVATP RIO DEFINALE (2)b. (1)5-7 6-4 7-5 SEMIFINALI (1)b. (Q) Jarry 6-7(2) 7-5 6-0 (2)b. Zapata Miralles 6-2 3-6 7-6(3) QUARTI DI FINALE (1) ...

