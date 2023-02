"Svolta radicale", l'ex sardina Santori rivela le prossime mosse di Schlein (Di lunedì 27 febbraio 2023) La vittoria a sorpresa di Elly Schlein alla primarie del Pd fa virare con decisione la prua del partito verso sinistra. Se Stefano Bonaccini per e alleanze guardava sia a sinistra sia verso il centro, il Pd di Schlein fga esultare la sinistra più movimentista. Il Partito democratico "non fa un passo avanti ma dieci", dice Mattia Santori, capo del movimento delle Sardine e fra i sostenitori della neo-segretaria del Pd. "Sono stato con Elly Schlein dal primo giorno, posso assicurare che non si è fatta dettare regole da nessuno. Ha ascoltato la base e ha dimostrato al gruppo dirigente che siamo nel 2023 e che finalmente è arrivata la leadership femminile che si aspettava da dieci anni" dice entusiasta alla Stampa. Addio ali dialogo con il centro. "Sarà un partito senza più mezze misure, un partito più ... Leggi su iltempo (Di lunedì 27 febbraio 2023) La vittoria a sorpresa di Ellyalla primarie del Pd fa virare con decisione la prua del partito verso sinistra. Se Stefano Bonaccini per e alleanze guardava sia a sinistra sia verso il centro, il Pd difga esultare la sinistra più movimentista. Il Partito democratico "non fa un passo avanti ma dieci", dice Mattia, capo del movimento delle Sardine e fra i sostenitori della neo-segretaria del Pd. "Sono stato con Ellydal primo giorno, posso assicurare che non si è fatta dettare regole da nessuno. Ha ascoltato la base e ha dimostrato al gruppo dirigente che siamo nel 2023 e che finalmente è arrivata la leadership femminile che si aspettava da dieci anni" dice entusiasta alla Stampa. Addio ali dialogo con il centro. "Sarà un partito senza più mezze misure, un partito più ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bbbbaires : RT @fracco_: #Schlein è la svolta: in ballo c’erano la linea politica e le alleanze di un partito che sembrava averle smarrite entrambe. Il… - puledra1977 : RT @fracco_: #Schlein è la svolta: in ballo c’erano la linea politica e le alleanze di un partito che sembrava averle smarrite entrambe. Il… - DestinoStanco : RT @fracco_: #Schlein è la svolta: in ballo c’erano la linea politica e le alleanze di un partito che sembrava averle smarrite entrambe. Il… - els_wht : RT @fracco_: #Schlein è la svolta: in ballo c’erano la linea politica e le alleanze di un partito che sembrava averle smarrite entrambe. Il… - manuelmorettoni : RT @fracco_: #Schlein è la svolta: in ballo c’erano la linea politica e le alleanze di un partito che sembrava averle smarrite entrambe. Il… -