Susy Del Giudice, chi è la compagna Giovanni Esposito: "Ci ha unito il lavoro"

L'attrice napoletana Susy del Giudice è sposata con il collega Giovanni Esposito, con cui ha messo al mondo una figlia di nome Mela. Assunta Del Giudice, il vero nome della classe 1969, comincia a muovere i primi passi nel mondo del teatro fin da giovanissima, debuttando all'età di soli sette anni con uno dei grandi interpreti del teatro napoletano, Beniamino Maggio Susy Del Giudice si afferma con il film Luna rossa mentre in televisione ottiene un successo importante con le serie tv Capri e Gomorra. Nel 2022 arriva la candidatura al David di Donatello come miglior attrice non protagonista per il suo ruolo ne I fratelli De Filippo. Per quanto riguarda la vita privata, come dicevamo, è riuscita a costruire una bella famiglia con il collega Giovanni ...

