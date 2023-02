Supermicro potenzia un' ampia gamma di workload informatici con nuovi potenti prodotti dotati di processori scalabili Intel® Xeon® di quarta generazione

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 febbraio 2023) La moderna intelligenza artificiale dell'edge computing assume un ruolo centrale nella tecnologia di rete distribuita di nuova, con un miglioramento delle prestazioni fino a 30 volte per le applicazioni di inferenza SAN JOSE, California e BARCELLONA, Spagna, 27 febbraio 2023 /PRNewswire/ -, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornitore di soluzioni informatiche complete per cloud, IA/ML, archiviazione e 5G/Edge, presenterà la sua ultimadi sistemi che ottimizzano iper l'intero settore Telco, in particolare nell'edge di rete. Questi sistemi fanno parte della nuova linea disu base Intel; sistemi migliori, più veloci e più ecologici, basati suissimiIntel Xeon ...