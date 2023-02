Superbonus, Cgil: “Errore darlo a tutti. Ma bloccando le cessioni il governo esclude chi ha redditi bassi”. Consumatori: “Favore ai ricchi” (Di lunedì 27 febbraio 2023) Dare il Superbonus “a tutti, senza legarlo al reddito, è stato un Errore“. E per questo “lo abbiamo criticato fin da quando è stato istituito”. Ma eliminare dalla sera alla mattina la possibilità di cedere i crediti legati alle ristrutturazioni edilizie crea un problema opposto: d’ora in avanti se le potranno permettere soltanto i ricchi. È la posizione della Cgil, che ha partecipato alle audizioni in commissione Finanze della Camera sul decreto del 16 febbraio con cui il governo Meloni ha bloccato la cedibilità e la possibilità di godere dello sconto in fattura. Le sigle di Consumatori hanno rincarato la dose, spiegando che il provvedimento “non solo ha costituito un provvedimento a Favore dei ricchi, ma rischia di fare sostenere ai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Dare il“a, senza legarlo al reddito, è stato un“. E per questo “lo abbiamo criticato fin da quando è stato istituito”. Ma eliminare dalla sera alla mattina la possibilità di cedere i crediti legati alle ristrutturazioni edilizie crea un problema opposto: d’ora in avanti se le potranno permettere soltanto i. È la posizione della, che ha partecipato alle audizioni in commissione Finanze della Camera sul decreto del 16 febbraio con cui ilMeloni ha bloccato la cedibilità e la possibilità di godere dello sconto in fattura. Le sigle dihanno rincarato la dose, spiegando che il provvedimento “non solo ha costituito un provvedimento adei, ma rischia di fare sostenere ai ...

