Superato il milione di voti Schlein al 53 | 8% | Bonaccini fermo al 46 | 2% 

AGI - Secondo quanto filtra da fonti del comitato di Elly Schlein, quest'ultima sarebbe in vantaggio su Stefano Bonaccini in 14 regioni. Si tratta però di dati ufficiosi, in attesa di quelli definitivi che saranno diramati dal Pd. Alle 13, secondo quanto riferito dalla presidente della Commissione Congresso, Silvia Roggiano, avevano votato 598121 elettori alle primarie del Pd. "Stiamo concludendo la raccolta dei dati, mancano ancora alcune regioni e alcune grandi città, l'affluenza si aggirerà attorno al milione di votanti". Lo ha detto Silvia Roggiani, presidente della Commissione Congresso del Pd. Il Comitato Bonaccini Clima rilassato nel 'quartiere generale' di Stefano Bonaccini. In attesa di conoscere i risultati delle primarie del Pd, la Casa del popolo di Casalecchio di Reno, nel Bolognese, ...

