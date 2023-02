Super Lig, Alanyaspor: Farioli si dimette dopo la sconfitta con il Galatasaray (Di lunedì 27 febbraio 2023) Francesco Farioli ha infatti deciso dimettersi dal ruolo di allenatore dell’Alanyaspor. Decisiva la sconfitta in amichevole contro il Galatsaray, in cui ha esordito e segnato Zaniolo, che ha sancito la fine dei rapporti tra la società turca e l’allenatore italiano. La decisione di Farioli di lasciare l’Alanyaspor, dov’era tornato nel dicembre del 2021 dopo aver allenato anche il Fatih Karagumruk, è stata dettata dai problemi economici del club. dopo il piazzamento record, quinto posto nello scorso anno , il tecnico non pensava di poter migliorare i propri risultati. L’Alanyaspor è stato costretto vendere i migliori giocatori della rosa. Gli attaccanti Famara Diedhiou ed Emre Akbaba, rispettivamente 11 e 10 goal nel 2021/22, sono stati ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 febbraio 2023) Francescoha infatti decisorsi dal ruolo di allenatore dell’. Decisiva lain amichevole contro il Galatsaray, in cui ha esordito e segnato Zaniolo, che ha sancito la fine dei rapporti tra la società turca e l’allenatore italiano. La decisione didi lasciare l’, dov’era tornato nel dicembre del 2021aver allenato anche il Fatih Karagumruk, è stata dettata dai problemi economici del club.il piazzamento record, quinto posto nello scorso anno , il tecnico non pensava di poter migliorare i propri risultati. L’è stato costretto vendere i migliori giocatori della rosa. Gli attaccanti Famara Diedhiou ed Emre Akbaba, rispettivamente 11 e 10 goal nel 2021/22, sono stati ...

