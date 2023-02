Suore di Pienza, la guerra segreta L'ombra dell'attacco a Bergoglio (Di lunedì 27 febbraio 2023) Monsignor Viganò, l'ex potente segretario del Governatorato del Vaticano, prende la difesa delle religiose. Ma la partita è sulla proprietà del convento: il Papa l'ha affidato alla Curia, la badessa ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Monsignor Viganò, l'ex potenterio del Governatorato del Vaticano, prende la difesae religiose. Ma la partita è sulla proprietà del convento: il Papa l'ha affidato alla Curia, la badessa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... qn_lanazione : Il caso in provincia di Siena - essecia : #siena Pienza, monache benedettine: dal sito via Iban e prodotti - infoitinterno : Pienza, le suore social non si arrendono. 'Epurate senza sapere il perché' - Newsinunclick : La diocesi diffida le suore di clausura a Pienza - infoitinterno : Suore di clausura a Pienza, 'Epurate senza sapere il perché' -