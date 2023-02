Studente massacra di botte la prof che gli aveva tolto la Nintendo Switch | arrestato video

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Impazzito per aver perso il controllo del suogame, ha picchiato a sangue il suoessore. E’ accaduto in Florida, dove un giovanedella Matanzas High School, a Palm Coast, è statoper aver brutalmente picchiato un’insegnante checonfiscato il suodurante una lezione. Il ragazzo è stato accusato di reato aggravato con lesioni personali. In circolazione c’è ilche mostra loche corre verso la donna, la spinge a terra, la calpesta e la colpisce ripetutamente. Il ragazzo è stato preso in carico dai servizi di salute mentale per valutare le sue condizioni psichiche. Igiochi e i condizionamenti sui giovani Nel 2018 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ...