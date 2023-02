Studente aggredisce docente che gli aveva tolto la Nintendo in classe: accade negli Usa. La dipendenza da videogiochi sempre più crescente tra i giovani (Di lunedì 27 febbraio 2023) Un giovane Studente della Matanzas High School a Palm Coast, in Florida, è stato arrestato per aver brutalmente picchiato un'insegnante che aveva confiscato il suo Nintendo Switch durante una lezione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 27 febbraio 2023) Un giovanedella Matanzas High School a Palm Coast, in Florida, è stato arrestato per aver brutalmente picchiato un'insegnante checonfiscato il suoSwitch durante una lezione. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RedazioneLaNews : Florida, studente aggredisce brutalmente a calci e pugni l'insegnante che gli aveva tolto il Nintendo in classe - orizzontescuola : Studente aggredisce docente che gli aveva tolto la Nintendo in classe: accade negli Usa - Bianca34874951 : RT @LaStampa: Florida, studente aggredisce brutalmente l'insegnante che gli aveva tolto la Nintendo in classe - FrancescoBube : Florida, studente aggredisce brutalmente l'insegnante che gli aveva tolto la Nintendo in classe… - jmarzola1 : RT @LaStampa: Florida, studente aggredisce brutalmente l'insegnante che gli aveva tolto la Nintendo in classe -