Stroncato da un malore a 38 anni | “Mi sento poco bene | vado in bagno”

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Va ine la fidanzata lo trova morto. Una terribile vicenda colpisce l’opinione pubblica. È morto a 38a causa di unprima aveva detto alla fidanzata di non sentirsied è andato in. Qualche minuto dopo, la donna l’ha trovato privo di sensi. Il terribile lutto ha colpito un’intera città. Nessuno si sarebbe aspettato di ricevere una notizia del genere. (Continua…) Leggi anche: L’amata vip uccisa e fatta a pezzi con la sega elettrica: scattano le indaginia 38, va ine la fidanzata lo trova morto Un uomo di circa 38è statoda uned è morto nella propria abitazione. É accaduto sabato 25 febbraio 2023 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... v3rd3acqua : RT @stallicubi: 337. 'Reggio Calabria, scrutatore del Pd stroncato da malore improvviso durante lo spoglio delle primarie. Reggio Calabria,… - VoxPopulusDeus : RT @BugieAllaRovesc: Rendetevi conto dei morti che sta facendo sto siero magico... ?? - PongoPongo13 : RT @11Giuliano: Fuoco amico: Reggio Calabria,primarie Pd con tragedia al seggio di Condofuri: scrutatore stroncato da un malore. Il Partito… - GenoveffaPunto : RT @Marylon67: Un preoccupante presagio per il PD - Marylon67 : Un preoccupante presagio per il PD -

Il Partito Democratico di Reggio Calabria esprime sentimenti di profondo cordoglio per la scomparsa di Daniele Nucera,da undurante lo spoglio delle primarie nazionali al seggio di Condofuri dove era scrutatore. 'Le primarie odierne sono state una grande prova di democrazia - è scritto in una nota ...da unmuore in casa a soli 38 anni. É accaduto ieri - 25 febbraio - intorno a mezzogiorno a Conche di Codevigo ( Padova ), dove Massimiliano Colombo è deceduto per un probabile ...

Tragedia alle primarie Pd: scrutatore stroncato da un malore al seggio Today.it

Condofuri (RC), scrutatore muore stroncato da un malore al seggio ... Il Dispaccio

Condofuri: stroncato da un malore durante le primarie Pd, il ... Eco della Locride

Reggio Calabria, scrutatore del Pd stroncato da malore improvviso durante lo spoglio delle primarie - NOME Virgilio

Dramma in città, morto Emanuele Ferrera: stroncato da un malore quotidianodigela.it

Daniele Nucera si è spento ieri nel seggio calabrese. L’ex segretario del partito: «Ci stringiamo intorno alla famiglia» ...Stroncato da un malore un giovane attivista reggino alla chiusura degli scrutini. La neosegretaria lo ricorda nel discorso della vittoria e polemizza col governo sul naufragio di Cutro ...