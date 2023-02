Striscia la Notizia, la testimonianza di un operatore del CPR di Milano: migranti drogati con psicofarmaci (Di lunedì 27 febbraio 2023) Questa sera a Striscia la Notizia parla un operatore del (CPR). Dopo le testimonianze di chi ha visto e subito gli orrori nella struttura di Palazzo San Gervasio (Potenza), oggi l’inviata del tg satirico si occupa del CPR di Milano. Striscia la Notizia, al CPR migranti drogati con psicofarmaci: la testimonianza Questa sera a Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.35) continua l’inchiesta di Rajae Bezzaz sulle condizioni disumane all’interno di molti Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR). Dopo le testimonianze di chi ha visto e subito gli orrori nella struttura di Palazzo San Gervasio (Potenza), oggi l’inviata del tg satirico si occupa del CPR di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 27 febbraio 2023) Questa sera alaparla undel (CPR). Dopo le testimonianze di chi ha visto e subito gli orrori nella struttura di Palazzo San Gervasio (Potenza), oggi l’inviata del tg satirico si occupa del CPR dila, al CPRcon: laQuesta sera ala(Canale 5, ore 20.35) continua l’inchiesta di Rajae Bezzaz sulle condizioni disumane all’interno di molti Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR). Dopo le testimonianze di chi ha visto e subito gli orrori nella struttura di Palazzo San Gervasio (Potenza), oggi l’inviata del tg satirico si occupa del CPR di ...

