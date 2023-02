Striscia la Notizia e la replica a Chiara Ferragni sul contratto con la Rai:” nessun accordo nemmeno con Amazon”? (Di lunedì 27 febbraio 2023) Questa sera a Striscia la Notizia il tg satirico replica a Chiara Ferragni, dopo che l’influencer ha risposto via social. Striscia la Notizia e la contro-replica a Chiara Ferragni Ufficio Stampa Striscia la Notizia Questa sera a Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.35) l’inviato di “Rai Scoglio 24” Pinuccio torna sul misterioso contratto tra la tivù di Stato e Chiara Ferragni, dopo che l’influencer ha risposto via social al tg satirico di Antonio Ricci. «Per rispetto della Rai già ad aprile scorso ho deciso di non accettare nessun accordo commerciale legato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 27 febbraio 2023) Questa sera alail tg satirico, dopo che l’influencer ha risposto via social.lae la contro-Ufficio StampalaQuesta sera ala(Canale 5, ore 20.35) l’inviato di “Rai Scoglio 24” Pinuccio torna sul misteriosotra la tivù di Stato e, dopo che l’influencer ha risposto via social al tg satirico di Antonio Ricci. «Per rispetto della Rai già ad aprile scorso ho deciso di non accettarecommerciale legato ...

