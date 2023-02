Strage migranti: il ministro Piantedosi non conosce vergogna (Di lunedì 27 febbraio 2023) Non c'è niente da fare. Il ministro Piantedosi non conosce vergogna. E' più forte di lui. Non ce la fa proprio a sedare il suo odio verso le Ong. Non c'è Strage che tenga. "La disperazione non può mai ... Leggi su globalist (Di lunedì 27 febbraio 2023) Non c'è niente da fare. Ilnon. E' più forte di lui. Non ce la fa proprio a sedare il suo odio verso le Ong. Non c'èche tenga. "La disperazione non può mai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... caritas_milano : Strage di migranti, #naufragio in Calabria. Decine di persone morte tra cui molti bambini. La vita è sacra, va sa… - matteorenzi : Ancora una strage di migranti in mare. E ancora una strage di bambini. Lo abbiamo detto anche questa settimana in S… - amnestyitalia : 'Le persone non muoiono in mare perché partono, muoiono in mare perché lì non trovano soccorsi, muoiono in mare per… - NessunLuogo24 : Per chi non avesse potuto ascoltarci in diretta oggi pomeriggio, ecco il link per il podcast della puntata: 'Strag… - EnricoRomano63 : RT @amnestyitalia: 'Le persone non muoiono in mare perché partono, muoiono in mare perché lì non trovano soccorsi, muoiono in mare perché è… -