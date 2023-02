Strage migranti Crotone, si temono 100 morti: fermato secondo scafista (Di lunedì 27 febbraio 2023) (Adnkronos) – (dall’inviata Elvira Terranova) – Potrebbero essere 100 le persone morte vittime del naufragio avvenuto al largo delle coste di Steccato di Cutro, a 20 chilometri da Crotone. A bordo dell’imbarcazione c’erano almeno 180 migranti. Finora le vittime accertate sono 59, tra cui 13 bambini e 33 donne, e i sopravvissuti 79. Salgono intanto a due i presunti scafisti fermati dopo la Strage. Come apprende l’Adnkronos, nella notte sarebbe stato fermato un altro uomo con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Sarebbe stato tra gli scafisti che erano alla guida del caicco che si è spezzato su una secca davanti alle coste di Steccato. Ma, come si apprende, si indaga su altri due uomini che avrebbero avuto un ruolo nella traversata. Si tratta di uomini di nazionalità turca e pakistana. ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 febbraio 2023) (Adnkronos) – (dall’inviata Elvira Terranova) – Potrebbero essere 100 le persone morte vittime del naufragio avvenuto al largo delle coste di Steccato di Cutro, a 20 chilometri da. A bordo dell’imbarcazione c’erano almeno 180. Finora le vittime accertate sono 59, tra cui 13 bambini e 33 donne, e i sopravvissuti 79. Salgono intanto a due i presunti scafisti fermati dopo la. Come apprende l’Adnkronos, nella notte sarebbe statoun altro uomo con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Sarebbe stato tra gli scafisti che erano alla guida del caicco che si è spezzato su una secca davanti alle coste di Steccato. Ma, come si apprende, si indaga su altri due uomini che avrebbero avuto un ruolo nella traversata. Si tratta di uomini di nazionalità turca e pakistana. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... caritas_milano : Strage di migranti, #naufragio in Calabria. Decine di persone morte tra cui molti bambini. La vita è sacra, va sa… - matteorenzi : Ancora una strage di migranti in mare. E ancora una strage di bambini. Lo abbiamo detto anche questa settimana in S… - amnestyitalia : 'Le persone non muoiono in mare perché partono, muoiono in mare perché lì non trovano soccorsi, muoiono in mare per… - BonoraGabriella : RT @franzmakk: 'Maltempo e accoglienza'? Accoglienza? In che senso? La strage è conseguenza di scelte scellerate di questo governo! Esempio… - GiorgiaGiorgita : RT @caritas_milano: Strage di migranti, #naufragio in Calabria. Decine di persone morte tra cui molti bambini. La vita è sacra, va salvag… -