Strage migranti a Crotone | la tragedia di chi ha perso moglie | figli | fratelli

(Adnkronos) – "Barca fatiscente che non ha retto né il peso delle persone né le onde alte. Le persone che sono state soccorse non ci hanno parlato di navi della guardia di finanza o della guardia costiera nei paraggi. Hanno raccontato di aver sentito una sorta di esplosione, però nessuno dei soccorsi ha ferite da ustioni". Lo ha detto Sergio Di Dato, responsabile dell'intervento di Medici senza frontiere, al largo delle coste di Crotone, durante la conferenza stampa di oggi. Ieri mattina il naufragio avvenuto davanti alle coste di Cutro. Sono almeno una quarantina le persone che mancano all'appello. "Considerate che ci sono 82 sopravvissuti e sono state recuperate 62 salme", ha spiegato il responsabile dell'intervento di Msf a Crotone. Dai racconti che hanno fatto i superstiti, sarebbero partiti in ...

