Strage di migranti: naufraghi morti senza nome (Di lunedì 27 febbraio 2023) Oltre 60 i cadaveri recuperati sul litorale di Crotone. Continuano le ricerche per recuperare le vittime del naufragio del barcone carico di migranti avvenuto ieri sulla spiaggia di Steccato di Cutro. La nave spezzata in due a pochi metri dalla riva Personale di soccorso sul luogo della tragedia – Ph Credit ANSA.itSono stati finora 60 i corpi recuperati dal naufragio avvenuto ieri sulle coste calabresi, tra questi si contano una ventina di minori , due gemellini di pochi anni e un bambino di un paio di mesi. Si teme di arrivare oltre i 100 morti. Secondo le testimonianze il barcone trasportava tra le 120 e le 250 persone, migranti provenienti da Iran, Pakistan e Afghanistan. L’imbarcazione si sarebbe schiantata contro gli scogli a pochi metri dalla costa di Steccato di Cutro, quando la meta sembrava ormai raggiunta. Alle ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 27 febbraio 2023) Oltre 60 i cadaveri recuperati sul litorale di Crotone. Continuano le ricerche per recuperare le vittime del naufragio del barcone carico diavvenuto ieri sulla spiaggia di Steccato di Cutro. La nave spezzata in due a pochi metri dalla riva Personale di soccorso sul luogo della tragedia – Ph Credit ANSA.itSono stati finora 60 i corpi recuperati dal naufragio avvenuto ieri sulle coste calabresi, tra questi si contano una ventina di minori , due gemellini di pochi anni e un bambino di un paio di mesi. Si teme di arrivare oltre i 100. Secondo le testimonianze il barcone trasportava tra le 120 e le 250 persone,provenienti da Iran, Pakistan e Afghanistan. L’imbarcazione si sarebbe schiantata contro gli scogli a pochi metri dalla costa di Steccato di Cutro, quando la meta sembrava ormai raggiunta. Alle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... caritas_milano : Strage di migranti, #naufragio in Calabria. Decine di persone morte tra cui molti bambini. La vita è sacra, va sa… - matteorenzi : Ancora una strage di migranti in mare. E ancora una strage di bambini. Lo abbiamo detto anche questa settimana in S… - amnestyitalia : 'Le persone non muoiono in mare perché partono, muoiono in mare perché lì non trovano soccorsi, muoiono in mare per… - bar_lorenza : RT @amnestyitalia: 'Le persone non muoiono in mare perché partono, muoiono in mare perché lì non trovano soccorsi, muoiono in mare perché è… - scardua_antonio : RT @Lupolupus2: La strage dei migranti a 150 metri dalla salvezza. 'Corpi riversi sulla battigia, anche di bambini, uomini e donne in pied… -