Strage di migranti, lutto cittadino a Cutro. "Chi propaganda i confini chiusi adesso chiuda la bocca" Mediterranea saving humans (Di lunedì 27 febbraio 2023) A Cutro oggi è lutto cittadino. La Strage di migranti a 150 metri dalla cosa ha provocato, bilancio ancora ufficioso, 59 morti fra cui dodici bambini (e fra essi un neonato), decine di dispersi ed ottanta in salvo. Di seguito un comunicato diffuso da Mediterranea saving jumans: L'ennesimo naufragio, una tragedia annunciata, ha riempito di morte il nostro Paese. Il nostro primo pensiero è per le persone naufragate, le loro famiglie, l? loro amic?. Da luoghi martoriati – Pakistan, Afghanistan, Iran, Siria – cercavano in Europa una futura vita migliore e hanno trovato la morte. Siamo straziat? e vicin? al loro dolore. Ora, mentre il mare restituisce impietoso, insieme ai corpi di decine di bambin?, donne e uomini, la realtà e squarcia l'ipocrisia del governo, fioccano le ...

