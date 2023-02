Strage di migranti, la bimba Kr14f9 e gli altri naufraghi morti senza nome (Di lunedì 27 febbraio 2023) Nel palasport di Crotone posto per 75 bare, si aspettano altri corpi oltre i 59 già recuperati. Un ragazzo si dispera: il fratellino che teneva in braccio giaceva sulla spiaggia. E ora riposa in uno dei feretri dipinti di bianco allineati sul parquet Leggi su repubblica (Di lunedì 27 febbraio 2023) Nel palasport di Crotone posto per 75 bare, si aspettanocorpi oltre i 59 già recuperati. Un ragazzo si dispera: il fratellino che teneva in braccio giaceva sulla spiaggia. E ora riposa in uno dei feretri dipinti di bianco allineati sul parquet

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... caritas_milano : Strage di migranti, #naufragio in Calabria. Decine di persone morte tra cui molti bambini. La vita è sacra, va sa… - matteorenzi : Ancora una strage di migranti in mare. E ancora una strage di bambini. Lo abbiamo detto anche questa settimana in S… - amnestyitalia : 'Le persone non muoiono in mare perché partono, muoiono in mare perché lì non trovano soccorsi, muoiono in mare per… - CN24_tv : Strage di migranti nel crotonese, bandiere a mezz’asta sul Consiglio Regionale ????? QUI ? - linofraschetti : RT @Gi71376847: La parola di oggi è “ lutto”: la strage dei bambini, “il carico residuale”, l’ennesima tragedia annunciata, sono solo parol… -