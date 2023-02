Strage di migranti in Calabria, 59 i morti accertati, molti sono bambini (Di lunedì 27 febbraio 2023) e tanti i dispersi. Meloni: “Profondo dolore per le tante vite umane stroncate dai trafficanti di uomini” Una nuova tragedia del mare ha segnato la costa calabrese. Il mare ha restituito i corpi di almeno 59 migranti, ma il bilancio potrebbe essere molto più alto. Poco prima dell’alba di ieri, 26 febbraio, un peschereccio con a bordo migranti proveniente dalla Turchia si è schiantato contro una secca a circa 100 metri dalle coste di Cutro, in Calabria. Secondo il racconto dei superstiti, sul barcone partito 4 giorni prima erano almeno in 180, ma alcuni dicono 250. Il mare ha restituito i corpi senza vita di 59 persone, di cui 14 bambini. Circa 80 persone sono state recuperate vive, ma 21 di loro sono state portate in ospedale, una è in gravi condizioni. Quarantasei corpi ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 27 febbraio 2023) e tanti i dispersi. Meloni: “Profondo dolore per le tante vite umane stroncate dai trafficanti di uomini” Una nuova tragedia del mare ha segnato la costa calabrese. Il mare ha restituito i corpi di almeno 59, ma il bilancio potrebbe essere molto più alto. Poco prima dell’alba di ieri, 26 febbraio, un peschereccio con a bordoproveniente dalla Turchia si è schiantato contro una secca a circa 100 metri dalle coste di Cutro, in. Secondo il racconto dei superstiti, sul barcone partito 4 giorni prima erano almeno in 180, ma alcuni dicono 250. Il mare ha restituito i corpi senza vita di 59 persone, di cui 14. Circa 80 personestate recuperate vive, ma 21 di lorostate portate in ospedale, una è in gravi condizioni. Quarantasei corpi ...

