Strage di migranti a Crotone: vittime salgono a 63. Fermati altri 2 presunti scafisti (Di lunedì 27 febbraio 2023) Nella notte sono proseguite le ricerche dei dispersi. A bordo dell'imbarcazione c'erano almeno 180 persone: si teme che il numero dei morti possa salire fino a ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Nella notte sono proseguite le ricerche dei dispersi. A bordo dell'imbarcazione c'erano almeno 180 persone: si teme che il numero dei morti possa salire fino a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... caritas_milano : Strage di migranti, #naufragio in Calabria. Decine di persone morte tra cui molti bambini. La vita è sacra, va sa… - matteorenzi : Ancora una strage di migranti in mare. E ancora una strage di bambini. Lo abbiamo detto anche questa settimana in S… - amnestyitalia : 'Le persone non muoiono in mare perché partono, muoiono in mare perché lì non trovano soccorsi, muoiono in mare per… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: 'Oggi c'è stata una altra strage che pesa sulle coscienze di chi pochi giorni fa ha approvato un decreto che impedisce i… - Soliloquia18 : La colpa della strage dei migranti dunque, è dei genitori dei bambini morti affogati.. Gente che non sa come passar… -