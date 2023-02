Strage di migranti a Crotone, si contano 59 vittime. Fermato secondo scafista (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ennesima Strage di migranti al largo delle coste italiane: questa volta è successo a 20 chilometri da Crotone e le vittime potrebbero essere un centinaio. A bordo dell’imbarcazione c’erano almeno 180 persone. Finora i morti accertati sono 59, tra cui 13 bambini e 33 donne, e i sopravvissuti 79. Intanto un secondo uomo è stato arrestato ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ennesimadial largo delle coste italiane: questa volta è successo a 20 chilometri dae lepotrebbero essere un centinaio. A bordo dell’imbarcazione c’erano almeno 180 persone. Finora i morti accertati sono 59, tra cui 13 bambini e 33 donne, e i sopravvissuti 79. Intanto unuomo è stato arrestato ... TAG24.

