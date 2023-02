Strage dei migranti, finora 62 vittime (Di lunedì 27 febbraio 2023) - Fra i corpi che continuano ad affiorare anche quello di un neonato e di molti bambini. Proseguono senza sosta le ricerche delle decine di dispersi. Drammatici i racconti dei sopravvissuti. I ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 27 febbraio 2023) - Fra i corpi che continuano ad affiorare anche quello di un neonato e di molti bambini. Proseguono senza sosta le ricerche delle decine di dispersi. Drammatici i racconti dei sopravvissuti. I ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... caritas_milano : Strage di migranti, #naufragio in Calabria. Decine di persone morte tra cui molti bambini. La vita è sacra, va sa… - Tg3web : Strage di migranti davanti alle coste di Crotone. Un barcone con a bordo duecento persone si spezza. Le vittime po… - la_kuzzo : Crotone, strage migranti: la lunga fila di sacchi con i cadaveri e le urla dei sopravvissuti - La Stampa - duequarti : RT @mattiaferrari93: Non tragedia, ma strage. Causata da ingiustizia globale, chiusura dei canali di accesso, indifferenza. Persone, inclus… - _ElektraR : RT @mattiaferrari93: Non tragedia, ma strage. Causata da ingiustizia globale, chiusura dei canali di accesso, indifferenza. Persone, inclus… -