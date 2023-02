(Di lunedì 27 febbraio 2023) Una decisione che farà discutere: l'attore americano Steven Seagal , già nominato in passato come inviato specialea Russia negli Stati Uniti, è stato insignito'Ordine'...

Una decisione che farà discutere: l'attore americano, già nominato in passato come inviato speciale della Russia negli Stati Uniti, è stato insignito dell'onorificenza dell'Ordine dell'Amicizia dal presidente Vladimir Putin . In un ...Il giorno dopo l'arrivo nell'arcipelago, Robinuna ... un film di Keoni Waxman, con, Mike Dopud, Marlaina Mah, ...

Steven Seagal riceve l’onorificenza dell’Amicizia da Putin Globalist.it

Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 2 Febbraio, in prima e ... ComingSoon.it

Le Capitali - Disgelo tra Roma e Bruxelles EURACTIV Italia

Da Gerard Depardieu a Steven Seagal, ecco chi sono i vecchi amici ... La Stampa