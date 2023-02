Stellantis, nuovo accordo per uscite incentivate: ecco dove e a quali condizioni (Di lunedì 27 febbraio 2023) I sindacati hanno siglato un nuovo accordo quadro con Stellantis per le future uscite incentivate con il criterio esclusivo della non opposizione, che esclude la possibilità di esuberi coatti. E’ quanto si legge in una nota congiunta delle sigle sindacali Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcfr, mentre la Fiom non ha firmato l’intesa. L’accordo, per essere operativo, richiederà specifiche procedure nelle singole realtà produttive, riguarderà al massimo circa 2.000 uscite pari a circa 4,4% su un’occupazione totale in Italia di circa 47.000 e sarà operativa fino al 31 dicembre 2023. I sindacati spiegano che le misure si rivolgono solo a determinate mansioni, per lo più fra gli indiretti alla produzione, e gli incentivi si differenziano in base alla condizione. Più nel dettaglio, ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 27 febbraio 2023) I sindacati hanno siglato unquadro conper le futurecon il criterio esclusivo della non opposizione, che esclude la possibilità di esuberi coatti. E’ quanto si legge in una nota congiunta delle sigle sindacali Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcfr, mentre la Fiom non ha firmato l’intesa. L’, per essere operativo, richiederà specifiche procedure nelle singole realtà produttive, riguarderà al massimo circa 2.000pari a circa 4,4% su un’occupazione totale in Italia di circa 47.000 e sarà operativa fino al 31 dicembre 2023. I sindacati spiegano che le misure si rivolgono solo a determinate mansioni, per lo più fra gli indiretti alla produzione, e gli incentivi si differenziano in base alla condizione. Più nel dettaglio, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... antoninorusso64 : RT @UilmNazionale: #Stellantis Nuovo accordo di uscite incentivate con il criterio esclusivo della non opposizione #Uilm @GianlucaFicco1 ??… - UilmBasilicata : Comunicato stampa Fim #Uilm Fismic UglM AqcfR #Stellantis: nuovo accordo di uscite incentivate con il criterio es… - GianlucaFicco1 : RT @UilmNazionale: #Stellantis Nuovo accordo di uscite incentivate con il criterio esclusivo della non opposizione #Uilm @GianlucaFicco1 ??… - MarazitiMassimo : RT @ardigiorgio: Nel frattempo #stellantis ha firmato il nuovo accordo per 2000 uscite incentivate. Per ricordarvi che cos’è il passaggio o… - Rog_2 : RT @ardigiorgio: Nel frattempo #stellantis ha firmato il nuovo accordo per 2000 uscite incentivate. Per ricordarvi che cos’è il passaggio o… -